Wachtwoorden en invulstress verleden tijd?

NIJMEGEN - Je bestelt iets bij een webwinkel, er volgt een lang invulveld vol met gegevens die moeten worden ingevuld. Met de app Irma ben je daar voor goed vanaf. Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit, komt met een universele authenticatie op je mobiele telefoon.

De gemeente Nijmegen geeft nu 7500 inwoners de mogelijkheid om mee te werken aan de proef. Je downloadt de app Irma, laad je gegevens in via de gemeente en zo kun je je overal online identificeren. Je bepaalt zelf welke informatie je aan een bedrijf of instantie geeft. Let op: nog niet veel bedrijven of instanties werken mee.

Irma moet het nieuwe DigiD worden. Grote verschil is dat je DigiD enkel bij overheidsinstanties kunt gebruiken, Irma wil een combinatie maken. Zowel bij bedrijven als de overheid moet je straks met Irma kunnen inloggen. Dat betekent een einde aan al die verschillende wachtwoorden of het eindeloos invullen van persoonsgegevens.

Kip-en-ei-probleem

Probleem is alleen dat bedrijven ook mee moeten gaan werken. 'Het is een kip-en-ei-probleem', zegt Jacobs. 'Burgers installeren de app niet als je het nergens voor kunt gebruiken. Bedrijven gaan er niet mee aan de slag als burgers de app niet hebben.' Toch blijft hij positief: 'Er wordt met veel belangstelling naar gekeken.'

Volgens wethouder Renske Helmer kijken ook Amsterdam en Utrecht met interesse naar de app. Naast gemeenten kunnen ook bedrijven als Bol.com of Coolblue wat aan de app hebben. 'Er wordt met smacht gewacht op een universeel inlogmiddel', weet Jacobs.

'Digitale identiteit'

Of Irma de ouderwetse manier van inloggen op tal van websites gaat vervangen, moet nog blijken. De gemeente noemt het een nieuwe ‘digitale identiteit'.