John moet met zijn kiosk weg bij de Hertenkamp in Epe: 'Het is mijn eigendom'

De ondernemer voelt zich in de mangel genomen door de provincie. 'Dit is mijn eigendom. Over mijn rug proberen ze deze bezuiniging er doorheen te drukken.'

Metersdik dossier

De kwestie speelt al jaren en kent inmiddels een bijna metersdik dossier. Omdat de gemeente wil besparen op onderhoudskosten willen ze het beheer en het onderhoud van de Hertenkamp overdragen aan een andere partij. De kiosk is eigendom van John, de grond is van de gemeente. John mag alleen blijven als hij jaarlijks de 10.000 euro die met het beheer en onderhoud gemoeid zijn, voor zijn rekening neemt. 'Dat is natuurlijk te gek voor woorden', zegt John die bij de rechter bot ving. 'Het is een heel juridisch spel geworden, maar het gaat in het begin om een beetje menselijkheid. De kiosk is mijn eigendom, ik heb de vergunningen, maar ik sta gewoon met de rug tegen de muur', sombert John.

In het weekend en door de week op mooie dagen verzorgt John nog altijd met veel plezier snacks en andere versnaperingen voor de mensen die de Hertenkamp komen bezoeken. 'Iedereen kent me hier, ik heb trouwe, vaste klanten en veel ouders komen hier met hun kinderen even langs als ze naar de hertjes komen kijken.' Toch stelt het vonnis van het Gerechtshof in Arnhem dat de Epenaar zijn kiosk op 1 oktober verwijderd moet hebben.

Maar dat laat John zich niet zomaar gebeuren, weet ook advocaat Philip van Roy. Hij staat de kiosk-uitbater bij. 'Als de gemeente aangeeft met de bulldozer de grond gelijk te maken, dan zal er zeker nog een nieuwe gang naar de rechter volgen', benadrukt Van Roy. 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt, hier snap je niets van', zegt hij over de bizarre situatie. 'Het is niet zomaar een plek waar een ondernemer zijn brood verdient, maar het heeft ook een sociale functie. Zodra John zijn luiken open doet zie je gewoon dat mensen langs komen om een praatje te maken', zegt de raadsman.

'Bakken met geld kwijt'

John is naar eigen zeggen inmiddels 'bakken met geld kwijt' aan de hele kwestie, maar de gemeente lijkt niet van plan om van standpunt te veranderen. In een schriftelijke reactie laten ze het volgende weten: 'Helaas zien wij dat de heer Van Barneveld nog geen gehoor heeft gegeven aan de uitspraak van het gerechtshof. Wij hopen dat hij dat nog wel doet vóór 1 oktober. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen wij stappen moeten ondernemen om daar uitvoering aan te geven.'