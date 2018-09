ARNHEM - .

Herdenking 101e Airborne Divisie

Datum: vrijdag 12 oktober 2018

Tijd: 13.00 uur

Locatie: Drielse Rijndijk, Heteren

De 101e Airborne Divisie heeft vanaf begin oktober tot eind november 1944 in de Betuwe gevochten. In die periode zijn meer dan 250 mannen van deze divisie gesneuveld. De stichting Never Forget Them organiseert jaarlijks een herdenking bij een speciaal opgericht monument voor de 101e Airborne Divisie.

Iedereen is van harte welkom om deze herdenking bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie nog even na te praten. Als u zelf een krans of bloemen bij het monument wilt leggen is dit natuurlijk altijd toegestaan. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Never Forget Them.