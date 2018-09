Cultura Ede verhuist defintief niet naar oude V&D-pand

EDE - Een verhuizing van Cultura van de huidige locatie aan de Molenstraat naar het voormalige V&D pand aan de Achterdoelen is mogelijk, maar te duur. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Ede heeft laten uitvoeren.

Het college van burgemeester en wethouders besloot daarom dinsdagavond het plan niet door te zetten. Na het faillissement van V&D werd onderzocht of een verhuizing van Cultura naar de Achterdoelen fysiek en financieel mogelijk is.

Kosten: 25 miljoen

De conclusie van het onderzoek is dat het cultuurcentrum fysiek goed inpasbaar is in het pand en dat dit een versterking zou betekenen voor de oostflank van het centrum. De verhuizing en verbouwing zou echter zo'n 25 miljoen euro gaan kosten.

In die berekeningen was al uitgegaan dat het pand van Cultura verkocht zou worden ten behoeve van een hotel. De structurele bijdrage van de gemeente aan Cultura zou jaarlijks met 500.000 tot 900.000 euro omhoog gaan.

Te duur

'De conclusie moet dan ook zijn dat het een mooi plan is, maar simpelweg te duur’, zegt wethouder Willemien Vreugdenhil. 'Uiteraard willen we niets liever dan dat er een duurzame invulling voor het pand aan de Achterdoelen komt. De eigenaar is hiervoor primair aan zet, als gemeente denken en helpen we graag mee.’

Verbinding

Nu verhuizing van de baan is, wordt de komende tijd onderzocht hoe er een betere verbinding kan worden gemaakt tussen Cultura en de rest van het Edese centrum.