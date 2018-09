Automobilist overleden bij ongeval op A73 bij Nijmegen

NIJMEGEN - Bij een eenzijdig ongeluk op de A73 bij Nijmegen is dinsdagmiddag een persoon overleden. Het ongeluk gebeurde rond 15.45 uur.

Een auto botste op de snelweg tegen een boom, ter hoogte van Lindenholt. Hulpdiensten, waaronder de verkeersongevallenanalyse van de politie, reden naar de plek van het ongeval.

Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet bekend. De oprit richting Wijchen is afgesloten.

