Altviolist Peter van Praagh speelt met liefde 'tweede viool' in HGO Het Gelders Orkest

ARNHEM - Altviolist Peter van Praagh uit Oosterbeek is al meer dan 28 jaar verbonden aan Het Gelders Orkest (HGO). Hij staat niet vol in de spotlights, maar is een van die noeste werkers die het orkest kleur geven.

Via het orkest kon hij zelfs aan zijn grote liefde komen: een altviool gemaakt door de Duitse vioolbouwer Michael Ledfuss. Hij kon hem zelf niet betalen, maar via een fonds wist hij de altviool toch te bemachtigen. Peter speelt ook weer mee in de concertreeks van Het Gelders Orkest met pianist Hannes Minnaar. Op 29 september in Musis Sacrum in Arnhem en daarna in verschillende theaters in Gelderland.