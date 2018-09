Rode Kruis zoekt evenementenhulpverleners

.

Op veel evenementen in Gelderland verzorgen vrijwilligers van het Rode Kruis de EHBO. Soms zijn dit kleine evenementen, zoals een plaatselijke braderie, een avondvierdaagse of sportevenement. Maar in Gelderland hebben we ook een paar hele grote evenementen, zoals de Zwarte Cross in Lichtenvoorde en De Vierdaagse van Nijmegen. Om alle evenementen te kunnen blijven draaien, hebben we altijd mensen nodig.

Als hulpverlener van het Rode Kruis ben je getraind voor onverwachte situaties. Een flauwte, een hersenschudding, of een bloeding. Je kunt van alles tegen komen tijdens een evenement.

Je kunt door jouw werk andere mensen helpen een fantastische dag te hebben. Het is soms hard werken, maar je leert er veel van en het is ontzettend gezellig.

Het Rode Kruis zorgt voor deze opleidingen en training.” Als je de opleidingen hebt afgerond, ga je meedraaien bij een afdeling in jouw eigen omgeving.

Is dit werk iets voor u ? Reageer dan hieronder!