Themabijeenkomst Landschap van de Tweede Wereldoorlog

Themabijeenkomst 'De archeologie en het landschap van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland'

Datum: dinsdag 23 oktober 2018

Tijd: vanaf 10.00 uur de hele dag

Locatie: Garage Royal, Koningsweg 23A, Arnhem

Met het verdwijnen van de sprekende getuigen verschuift de aandacht steeds meer naar de stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog: sporen in het landschap onder en boven het maaiveld die herinneren aan deze bewogen periode. WO2GLD organiseert samen met Erfgoed Gelderland op een bijzondere locatie een themabijeenkomst over landschappelijke en archeologische sporen van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland.

Een middag voor geïnteresseerden in en betrokkenen bij de archeologie van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland: van erfgoedprofessionals, archeologen, beleidsmakers en beleidsbepalers tot grondeigenaren. Voorafgaand kan optioneel worden aangesloten bij een wandeling over het Verborgen Landschap van ‘Buitenplaats Koningsweg’.

