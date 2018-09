Raad van State buigt zich over locatie nieuw ziekenhuis Doetinchem

DOETINCHEM - Bij de Raad van State dient woensdag het beroep van omwonenden en natuurorganisaties tegen de nieuwbouw van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. De zeven partijen willen niet dat de locatie van het ziekenhuis bij de afrit van de A18 komt.

Een jaar geleden hakte de Doetinchemse gemeenteraad een knoop door over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. De locatie zou bij de afrit van de A18 komen. Maar Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water, de Nederlandse Tuinenstichting en de Stichting Milieugroep De Oude IJsselstreek zijn bang dat het de natuur en het landschap op die plek aantast.

Daarnaast zijn er volgens hen andere geschikte locaties en is nieuwbouw daar in strijd met regels van de provincie. Ook verschillende omwonenden zijn het niet eens met het besluit. Ze zijn bang dat ze last krijgen van verkeersoverlast en dat hun uitzicht minder wordt. Ook vinden ze dat het überhaupt niet goed is onderbouwd dat er behoefte is aan het nieuwe ziekenhuis.

De uitspraak van de Raad van State wordt over ongeveer 6 weken verwacht.

