Bent u technisch aangelegd? Machinist en en stoker gezocht voor stoomgemaal De Tuut

.

Stoomgemaal De Tuut in Appeltern is op zoek naar mensen die, na een gedegen interne opleiding, stoker of machinist willen worden. U komt te werken in een enthousiast team van vrijwilligers, die bij toerbeurt diensten draaien tijdens onze stoomweekenden, ca. 5 x per jaar. Daarnaast ben je actief bij het onderhoud van onze machines.

Ook zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen met onze aanwezigheid op de sociale media: Facebook, Twitter, Instagram.



Lijkt het u leuk om aan de slag te gaan bij Stoomgemaal De Tuut?