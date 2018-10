Wat doen deze bakken met water in het Kröller-Müller Museum?

Elke week laat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther een bijzonder kunstwerk in de provincie zien. Hij legt uit hoe je het beste naar het kunstwerk kunt kijken. Deze week is hij Kröller-Müller.

Pieter: 'De meeste mensen gaan natuurlijk naar het museum voor de fantastische schilderijen van Van Gogh. Maar dit kunstwerk is net iets anders, waardoor je er misschien net voorbij loopt. En dat moet je juist niet doen.'

Het zijn twee grote stukken massief glas. Ze zijn gegoten in een mal. Pieter: 'Kunstenaar Horn maakt perfect gebruik van het licht. gebruikt perfect. Het kunstwerk is een tegenstelling van zwart en wit. De één neemt alle licht op. De ander absorbeert alle licht.'

Pieter ging het kunstwerk bekijken in Otterlo;

Het werk van Roni Horn zit in de vaste collectie van het Kröller-Müller Museum. Maar maakt ook onderdeel uit van de nieuwe expositie die dit weekend opent in het museum 'Als kunst je lief is.'

