Statushouders worden bouwvakkers

De gemeente Montferland geeft de inwoners de kans om zich te ontwikkelen als bouwvakker. In juni zijn ze begonnen bij Bouwmensen en inmiddels heeft Mulue uit Eritrea zelfs al een stageplek.

Mulue Melles Haile is 28 en komt uit Eritrea. Hij woont met zijn vrouw en twee kinderen in 's-Heerenberg. In 2015 is hij naar Nederland gekomen en is hij gestart met de inburgeringscursus. Zijn passie ligt in de bouw. Hoewel hij dit niet in Eritrea heeft gedaan. 'Daar was ik militair'. Toch is hij de selectieprocedure doorgekomen en wordt hij nu opgeleid.

Afspraken maken en nakomen

Mulue: 'Ik vind dit heel erg leuk, alleen is de taal wel moeilijk'. Bij Bouwmensen leert hij hoe je dingen maakt, apparaten gebruikt, maar ook de cultuur.

'Ze moeten leren dat we in Nederland afspraken maken en die nakomen. Maar ze moeten ook leren om op tijd te komen', zegt coördinator Eric Schlief. Daarnaast leren ze ook de taal. 'Ze leren hier de woorden die in de bouwsector veel voorkomen. Zo ontstaan er op de bouwplaats geen problemen'.

Nu al op stage

Mulue loopt zelfs al stage. Hij helpt twee dagen in de week bij Veluwezoom Verkerk Bouw. Hij helpt mee in een renovatieproject. 'Er zijn twee jongens die me helpen. Dat is heel erg leuk'. En ook de mannen in de bouw vinden het leuk.

Dit zijn uiteindelijk wel de vakmensen Erik Evers, Bouwmensen Gelderland Oost

'Het is superleuk dat hij ons helpt', zegt Harry Weghorst. Hij is één van de twee jongens die Mulue begeleiden. 'Kijk je moet het stapje voor stapje doen. En hij wil graag dat we dingen opschrijven', legt Harry uit. 'Maar dit is wel de toekomst. Deze jongens gaan we in de toekomst heel veel zien op de bouwplaats.'

Groot tekort aan personeel

Daar heeft Weghorst een punt. De bouwsector heeft namelijk een groot tekort aan personeel. Bouwmensen leidt mensen op voor deze sector. 'Het probleem in de bouw is inmiddels zo groot', zegt Erik Evers van Bouwmensen. 'Dit is slechts een druppel'. Hij is wel heel erg tevreden over de groep. 'Ze zijn heel serieus en leergierig. Dit zijn uiteindelijk wel de vakmensen.'

Droom komt uit

Voor Mulue komt een droom uit. 'Ik hoop dat ik hier in Nederland aan het werk kan als timmerman. Ik heb nu weer een toekomst.'

