Vonkerplas wordt niet ondieper gemaakt

DREUMEL - De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer hebben besloten om de Vonkerplas tussen Wamel en Dreumel niet ondieper te maken. In eerdere plannen zou de plas opgevuld worden met grond als onderdeel van de natuurontwikkeling daar. De partijen hebben besloten hun plan te wijzigen na verzet vanuit de bevolking.

Eerder bleek dat er groot wantrouwen was bij de bevolking rond het ondieper maken van de Vonkerplas. Er waren zorgen over de kwaliteit van de grond die zou worden gebruikt en twijfel aan de noodzaak als het ging om de natuurontwikkeling. Wel wordt in het plan de optie meegenomen om slechts een beperkte hoeveelheid grond uit het project in de plas toe te passen.

Vervolgonderzoek

De gemeente West Maas en Waal en Staatsbosbeheer gaan om tafel om een vervolgtraject te onderzoeken. Staatsbosbeheer stelt voor om gezamenlijk, in een apart traject de mogelijkheden van het ruimer opvullen te verkennen en daar meer tijd voor te nemen. Ook zal onderzoek gedaan worden naar de huidige ecologische kwaliteit en de ecologische effecten van de opvulling. Dit vervolgtraject wordt los gekoppeld van het huidige plan voor Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden.