Nieuw festival promoot wandelen in Doetinchem

DOETINCHEM - Verschillende wandelgroepen kwamen afgelopen weekend samen tijdens de eerste editie van het Wandel Festival Doetinchem. Door middel van laagdrempelige wandeltochten met verschillende afstanden, wil de organisatie wandelen in de gemeente nog meer promoten.

'We hebben alle wandelgroepen die in Doetinchem actief zijn benaderd, om ze samen aan het wandelen krijgen', vertelt organisator Rob Wentink. En dat lukte. De deelnemers waren heel enthousiast. “Bewegen is enorm goed voor je, dus ik zal dit festival zeker aanprijzen bij anderen', vertelt wandelaar Rabiya Nurmohamed. 'En natuurlijk blijf ik zelf mee doen.'

Ook deelneemster Christa Wijnmaalen vond het evenement goed georganiseerd. “We hebben zelfs een medaille gekregen voor vijf kilometer wandelen, dat vond ik wel geweldig.”



Het is de bedoeling dat het Wandel Festival een terugkerend evenement wordt. 'Het is de intentie om ieder jaar ARGO Atletiek als startlocatie te gebruiken', aldus Wentink. 'Het is een perfecte locatie, met alle benodigde faciliteiten.'