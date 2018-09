Deel dit artikel:













Zutphense kermis alleen weg uit binnenstad bij beter alternatief Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Het was dit jaar misschien toch niet de laatste keer dat de kermis in Zutphen in de binnenstad was. Maandag nam de Zutphense gemeenteraad een motie aan waarin staat dat de kermis alleen verplaatst mag worden als er na overleg met alle betrokkenen een goed alternatief is. En dat lijkt nog ver weg.

Eerder werd besloten dat de kermis moest verhuizen. Winkeliers en horecabedrijven klaagden namelijk over de overlast die ze ervan hadden. De bedoeling was dat die nieuwe plek er dit jaar nog zou komen. Maar er kwam veel protest tegen de verhuizing. Zo wilden de kermisexploitanten op dezelfde plek blijven. De politiek is het wel eens met de verhuizing, maar vindt dat het alternatief goed moet zijn. De voorgestelde opties waren dat tot nu toe niet, vinden de partijen. En dus is er meer tijd nodig. Dat zou kunnen betekenen dat de kermis volgend jaar toch nog een keer op de oude locatie is. Zie ook: 'Zutphense kermis blijft in binnenstad, bij gebrek aan alternatief'

Zutphense kermis voor laatste keer in de binnenstad