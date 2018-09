Annemiek van Vleuten opnieuw wereldkampioene tijdrijden

INNSBRUCK - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen is net als vorig jaar wereldkampioene tijdrijden geworden.

In het Oostenrijkse Innsbruck pakte ze het goud voor landgenote Anna van der Breggen. Ook vorig jaar in het Noorse Bergen was Van Vleuten haar te snel af.

Van Vleuten (35) was over 27,8 kilometer van Hall-Wattens naar Innsbruck bijna 29 seconden sneller dan Van der Breggen.

Het brons was ook voor een Nederlandse. Ellen van Dijk gaf 1.25 toe op Van Vleuten.