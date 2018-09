Q-koortspatiënt: 'Vergoeding is een schijntje'

HEEREWAARDEN - 'Het is een druppel op de gloeiende plaat', zegt Q-koortspatiënt Berry van IJzendoorn over de vergoeding die de Nederlandse staat beschikbaar stelt voor slachtoffers van de ziekte. 'De overheid erkent nog steeds geen schuld.'

Maandag maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend dat Q-koortspatiënten en nabestaanden vanaf 1 oktober een aanvraag kunnen indienen voor een vergoeding. In totaal is er 14,5 miljoen euro beschikbaar en wordt er per aanvraag maximaal 15.000 euro uitgekeerd.

Erkenning

'Met dit bedrag erkennen ze de ziekte, dus dat is tenminste iets', aldus Van IJzendoorn, 'maar het staat totaal niet in verhouding tot de geleden schade.' Bovendien is hij van mening dat de overheid slecht gehandeld heeft. 'Op die erkenning zitten de Q-koortspatiënten te wachten en daar hoort ook een hogere vergoeding bij.'

Berry van IJzendoorn uit Heerewaarden raakte in 2009 besmet met de ziekte, waarschijnlijk nadat hij langs een geitenboerderij was gefietst. Sindsdien is hij chronisch ziek en kan hij niet meer werken.

Aanvraag

Of Van IJzendoorn de vergoeding zelf gaat aanvragen, weet hij nog niet. 'Ik wil eerst zwart op wit hebben dat het belastingvrij is en het niet ten koste gaat van andere toeslagen.'

