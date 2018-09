Zwarte Cross wint nieuwe prijs voor beste randprogramma

LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross heeft de award voor Beste Randprogramma van Festileaks gewonnen. Het festival uit Lichtenvoorde kreeg daarvoor het rapportcijfer 9,2. De categorie werd dit jaar voor het eerst uitgereikt.

'Het is een toffe bekroning op een, mede dankzij de bezoekers, super geslaagde editie', aldus Lotte Post van de Feestfabriek. De Feestfabriek organiseert de Zwarte Cross. 'Uiteraard zijn we blij met de positieve uitkomst, vooral omdat het om een publieksprijs gaat.'

Net niet beste sfeer

Wat Festileaks met Beste Randprogramma bedoelt is bij de organisatie niet helemaal duidelijk. 'Want bij de Zwarte Cross is het hele programma even belangrijk', aldus Post. 'Daarom hebben we zelf met een knipoog over deze prijs gecommuniceerd op onze socialmediakanalen.'

In de categorie Beste Sfeer was festival Down The Rabbit Hole in Beuningen met een 9,2 de winnaar. Een kleine tegenvaller voor de Zwarte Cross, want die won de prijs de afgelopen twee jaar. En dit jaar zaten ze er met een 9,1 maar een tiende onder. Al is de organisatie er niet heel rouwig om. 'Het is geen ramp als je tweede wordt met slechts 0,1 verschil ten opzichte van de nummer één', aldus Post.

Line-up slechtste cijfer

Het laagste cijfer kreeg het festival dit jaar voor de line-up, namelijk een 6,7. Volgens Post komen de bezoekers hier ook niet speciaal voor. 'De combinatie van wat we doen maakt het zo uniek. Onze bezoekers ervaren dat ook zo. Ze komen voor de totaalbeleving.'

Ondanks de goede resultaten ziet Post nog altijd verbeterpunten. 'De grootste uitdaging zit hem er voor ons in dat we elk jaar opnieuw willen verrassen en origineel uit de hoek willen komen. We mogen op het gebied van creativiteit de touwtjes niet laten vieren. Bezoekers moeten met een glimlach over het terrein lopen, omdat ze verwonderd zijn over alle gekkigheid en het geheel als tof ervaren. Dat is belangrijk.'



Alle video's van Zwarte Cross 2018 op een rij!