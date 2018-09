Legeroefening in volle gang: defensie probeert overlast voor boeren te voorkomen

Tijdens de oefening Falcon Autumn, die vorige week is begonnen en tot 13 oktober duurt, vliegt defensie met chinooks en apaches boven de Veluwe. Het is de grootste oefening van het jaar. Zo'n twintig helikopters, een paar jachtvliegtuigen, twee transportvliegtuigen en 2200 militairen doen eraan mee.

Overlast

In totaal zijn de deelnemende helikopters zo'n 250 uur in de lucht. Bewoners van de gebieden waar overheen gevlogen wordt, kunnen overlast krijgen. Defensie heeft op internet inmiddels de vliegbewegingen gepubliceerd, maar exacte landingsplekken en routes waarlangs gevlogen wordt, worden niet vrijgegeven.

Vliegers kunnen over het algemeen goed zien waar stallen staan en waar vee in de wei loopt. Ze proberen dit soort locaties zoveel mogelijk te vermijden, maar dat lukt niet altijd.

Gestreste koeien

In februari waren boeren in de Achterhoek niet blij met een oefening van defensie. Ze wisten dat de helikopters laag konden overvliegen, maar dat ze zo rakelings over huizen en weilanden gingen, schokte inwoners behoorlijk.

Volgens Henk Jolink van LTO werden boeren compleet overvallen door de omvang en intensiteit van de oefening. 'Het bleek ook dat defensie slecht had gecommuniceerd met gemeenten over wat ze deden en waar ze wat deden. Dan krijg je heel veel onrust.'

Bij defensie kwamen tientallen klachten binnen, onder meer over koeien die in paniek waren geraakt en door de stress zelfs minder melk gaven.

Schadevergoeding

Aan de hand van die oefening dienden 54 gedupeerden een claim in. Bijna 40 indieners hebben inmiddels een schadevergoeding ontvangen.

Daarom houdt LTO nu tijdens de oefening contact met defensie en geeft informatie als dat nodig is. Gedupeerden moeten ook nu hun eventuele klacht melden bij defensie.

