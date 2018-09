SamenLoop haalt tienduizenden euro's op

ULFT - Honderden deelnemers hebben zaterdag en zondag op de baan van Atletico ’73 in Gendringen rondes gelopen tijdens de Samenloop voor Hoop. In totaal haalde het evenement ruim 64.000 euro op voor de bestrijding van kanker.

Volgend jaar misschien in Doesburg

“Ik vind dat het evenement eigenlijk drie fantastische doelen heeft”, vertelt burgemeester Otwin van Dijk, als ambassadeur betrokken bij de Samenloop voor Hoop. Hij doelt daarmee uiteraard op het ophalen van geld, maar ook op de steun voor mensen die de ziekte hebben en de enorme saamhorigheid tijdens het evenement. “Hier in de gemeente, maar ook in de Achterhoek”, schetst Van Dijk. “Allemaal verenigingen, dorpen, steden mensen en clubs die samen de schouders eronder zetten en geld binnenhalen, dat vind ik echt heel mooi om te zien.”

In totaal haalden de kleine zevenhonderd lopers, die in groepsverband 24 uur achter elkaar doorliepen, het precieze bedrag van 64.031,59 op. Na Doetinchem, dat vorig jaar het evenement organiseerde, is de hoop dat de SamenLoop voor Hoop volgend jaar in Doesburg wordt georganiseerd.

“We proberen het in de regio aan de gang te houden”, legt voorzitter Harrie Peters uit. “Doesburg moet nu het estafettestokje overnemen, dan hebben we een rondje langs de Oude IJssel gemaakt. Geweldig toch.”