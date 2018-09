Gelderse scholen waarschuwen voor 'gruwelijk zelfmoordspel', maar is dat verstandig?

NIJMEGEN - Diverse scholen in de provincie waarschuwen voor de Momo-challenge, 'een zelfmoordspel' dat rondgaat onder jongeren via WhatsApp. Maar waarschuwen voor zo'n spel, is dat wel verstandig?

Jongeren krijgen een berichtje van Momo, die ze vervolgens allerlei opdrachten geeft. De laatste opdracht? Zelfmoord plegen. Als we de verhalen op internet mogen geloven is het een 'gruwelspel'. 'Onzin, het is er niet', zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd & Media. Volgens haar is het onduidelijk wie Momo is en wat hij doet. Ze noemt het spel 'nepnieuws'.

Waarschuwingsmail

Toch waarschuwen zowel basis- als middelbare scholen wel voor de online challenge. Scholengroep Conexus, met veel scholen in de regio Nijmegen, heeft er een mail naar al haar scholen uitgedaan. SO4 de Windroos, een school voor speciaal onderwijs en onderdeel van Conexus, waarschuwde eerder al. Ook ouders en leerlingen van OBC Bemmel, Huissen, Elst en HPC Zetten worden gewaarschuwd. 'Een zorgelijke rage of trend wordt vooral door de mentoren en zorgcoördinatoren in de gaten gehouden en zo mogelijk besproken in de klas', zegt een woordvoerder van de OBC-scholen.

'Een kind kreeg een berichtje op WhatsApp. De moeder van het kind heeft ons toen benaderd', vertelt schooldirecteur Jos Knoben van SO4 de Windroos. 'Dezelfde dag kreeg ik een zelfde signaal waarop we hebben besloten een nieuwsbrief naar ouders te sturen.' Knoben wil niet de directeur zijn die niet gewaarschuwd heeft, zo zegt hij. Inmiddels volgen meer scholen zijn voorbeeld.

'Nepnieuws!'

Toch is een waarschuwing juist gevaarlijk, zegt Justine Pardoen. Met haar Bureau Jeugd & Media schreef ze eerder ook al over de Blue Whale Challenge, een soortgelijk spel van even geleden. 'De hysterie speelt breed. We lijken het heerlijk te vinden om gruwelverhalen aan elkaar door te vertellen. Vroeger noemde we dat een hoax, tegenwoordig is het nepnieuws', zo zegt ze.

'Idioten' heb je volgens Pardoen altijd. Maar om te zeggen dat deze Momo-challenge een groot gevaar vormt, vindt ze overdreven. 'Met de waarschuwingen breng je idioten juist op ideeën.' Ze adviseert scholen meer betrokken te zijn met wat kinderen online doen. 'Ze weten niet waar ze het over hebben. De helft van de kinderen denkt wel eens aan zelfmoord, ga daarmee aan de slag', vertelt ze.

Geen slachtoffers

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen door de Momo-challenge in de provincie. Toch zeggen scholen 'alert' te zijn.