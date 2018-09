Keeper Pasveer is realistisch: 'Eduardo niet voor niets gehaald'

ARNHEM - Remko Pasveer deed dinsdag op Papendal voor het eerst uitgebreid zijn verhaal over dit seizoen. De doelman van Vitesse is wel wat gewend en weet hoe de vlag er voor staat. 'De trainer wisselt niet zo maar even.'

door Richard van der Made

Woensdag (19.45 uur) verdedigt niet eerste keus Eduardo maar de 34-jarige Pasveer het doel van Vitesse in het bekerduel met de amateurs van RKAV Volendam. 'Je traint hard en veel. Dan is het ook lekker om even weer te spelen', opent Pasveer na de korte training op Papendal. 'Gisterochtend kreeg ik het van de trainer te horen. Mijn situatie is niet prettig, maar je moet je beste beentje voorzetten en positief blijven. Het is namelijk zoals het is', zegt de nuchtere Tukker.

Wisselen

Pasveer zegt nog altijd te willen knokken voor een snelle rentree bij de Gelderse subtopper. 'Ik ben heel strijdbaar, maar ook realistisch. Een club als Vitesse wil een zo goed mogelijke selectie en dus komt er concurrentie. Helemaal als je zoals ik een wisselvallig seizoen hebt gehad. Dit hoort erbij en je moet gewoon hard blijven werken en wachten op het moment. Maar ik weet ook dat een trainer niet zo maar even gaat wisselen.'

Nog een seizoen

Vitesse kreeg deze zomer met Eduardo eveneens een ervaren keeper. De Portugees wordt gehuurd van Chelsea. Pasveer weet hoe het werkt en zag al gauw dat hij een bijrol zou krijgen. 'Hij is gehaald en dan zullen ze hem niet zo snel aan de kant zetten. Nogmaals, zo reëel ben ik wel. Volgend jaar sta ik ik hier ook nog onder contract en dan kan er weer van alles gebeuren. Ondertussen probeer ik de groep zo scherp mogelijk te krijgen en blijf ik mijn werk doen.'

Open voor verhuur

Toch heeft Pasveer de clubleiding ook laten weten dat hij wel weg wilde. 'In de voorbereiding heb ik de trainer gezegd dat ik zou blijven, maar later is er toch nog even gekeken wat eventueel mogelijk was. Ja, ik stond wel open voor verhuur. Ergens waar ik veel zou spelen. Maar de trainer wilde niet en de club ook niet. Ik hoefde ook niet ten koste van alles weg, want we hebben een leuk team.'

Fijnere sfeer

De routinier, die voor zijn periode bij Vitesse drie jaar onder contract stond bij PSV, verklaart zich nader. 'We hebben echt een fijne sfeer. Veel fijner dan vorig seizoen. Positiever en relaxed. Er wordt niet zo gekeken wat wel en niet mag. Deze trainer geeft ons meer vrijheid. Daarbinnen zijn er regels waar iedereen elkaar op wijst en indien nodig corrigeert. Dat is een goed teken en het doet ons goed', aldus Pasveer.

Geen excuses

Terugdenken aan de deceptie van vorig seizoen in de beker wil de keeper liever niet meer. Op dat moment was Pasveer nog eerste doelman en bleef hij ook tegen de amateurs van Swift staan. Maar Vitesse werd uitgeschakeld. 'Een verschrikkelijke dag. Ik hoop en neem aan dat we daar lering uit getrokken hebben. Je speelt op kunstgras, vaak ook verouderd. Dat is lastig, maar er gelden geen excuses in voetbal. We moeten zorgen dat we daar heel scherp naar toe gaan morgen', besluit de Tukker die vorig seizoen zijn plek kwijtraakte aan Jeroen Houwen.