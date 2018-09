Smikkelen en smullen! Dit zijn de culinaire tips van Esther

ARNHEM - Het is herfst! De blaadjes vallen weer van de boom en de paddenstoelen schieten uit de grond, maar het is ook de tijd van bokbier, wild en pompoenen. Aangezien we in Gelderland gek zijn op lekker eten en drinken zijn er de komende weekenden veel leuke foodfestivals en proeverijen die in het teken staan van de herfst. Ik heb daarom de leukste en natuurlijk de lekkerste tips voor je op een rijtje gezet.

Wijn, wijn en nog meer wijn in Groesbeek

Groesbeek staat ook wel bekend als wijndorp, dus het is meer dan logisch dat dit weekend de Nederlandse Wijnfeesten daar gehouden worden. Drie dagen lang kun je in het dorp genieten van de lekkerste wijnen. Er is een wijnmarkt, je kunt wijnworkshops volgen, je kunt de wijngaarden bezoeken en er is zelfs een Nederlands Kampioenschap wijnvatrollen.

Eerste editie van Dutch Whisky Festival

Ben je gek op whisky, dan is de eerste editie van het Dutch Whisky Festival in de Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem iets voor je. Er zullen zaterdag meer dan 1.000 whisky’s zijn om te proeven, waarvan 500 oude en zeldzame exemplaren. Je kunt er ook een workshop volgen en er worden speciale whiskeys geveild.

Chocoladefeestje in Zutphen

Chocoladeliefhebbers kunnen komende zondag hun hart ophalen in Zutphen tijdens het Chocoladefestival. Het hele centrum ademt chocola. Je kunt er natuurlijk chocolade gaan proeven, maar ook wordt er kunst gemaakt van chocolade. Het festival duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Loopt het water je al in de mond? Ik nam alvast een voorproefje op het Chocoladefestival in Zutphen. Kijk hier de uitzending terug.

Bokbierfeesten

Als je oktober zegt, dan zeg je eigenlijk ook bokbier. In deze tijd van het jaar wordt op veel plekken de Herfstbok weer op de tap gezet. Om dat te vieren worden er op veel plekken speciale bokbierdagen gehouden.

De grootste in onze provincie is de Nationale Bokbierdag in Zutphen op zondag 7 oktober. Maar ook kun je vrijdagavond 5 oktober in het centrum van Groenlo naar het Bokbierfestival en op zaterdag 6 oktober naar een proeverij bij de Boerderij in Beekbergen.

Herfsttijd is ook wildtijd

Ook typisch voor de herfst is dat de wildtijd weer aanbreekt. In Vierhouten wordt dat gevierd met de Wilddagen. In het weekend van 6 en 7 oktober zijn allerlei proeverijen en er is een streekproductenmarkt.

Een ander festival in onze provincie die in het teken van wild staat is Störrig in Ede. In negen tenten kun je daar 18 kleine gerechtjes proeven en daaromheen wordt het terrein aangekleed met een sfeervolle wildmarkt. Het festival is op 27 en 28 oktober op de stormbaan van de Mauritskazerne

Voor, Hoofd en Na in Epe

Bij SmakelijkEpe gaat het vooral om proeven. Liefhebbers van lekkere hapjes en drankjes komen hier volop aan hun trekken. In de verschillende kraampjes liggen voor-, hoofd-, en nagerechten om te proberen. De gerechtjes worden geserveerd op het Gruttersplein van 12.00 uur tot 17.00 uur

Indische en Aziatische lekkernijen bij de Pasar Malam

Liefhebbers van de Aziatische keuken kunnen de komende maand naar Harderwijk en Dieren. In het weekend van 20 en 21 oktober worden in beide plaatsen een Pasar Malam georganiseerd. Struin langs de vele kraampjes met Indische en Aziatische kruiden en specerijen, geniet van exotisch eten en laat je verrassen door Aziatische hoogstandjes. Voor de gezelligheid zijn er ook nog swingende muziekoptredens en indrukwekkende dansshows.

