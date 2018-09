Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oktoberfest Zeddam mag niet in Zandgat Foto: Oktoberfest Zeddam

ZEDDAM - Het Oktoberfest in Zeddam moet noodgedwongen verhuizen naar een nieuwe locatie. Op last van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland mag het evenement niet in het Zandgat worden gehouden. De plek zou namelijk niet goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

De gemeente Montferland had wel al een vergunning afgegeven voor het Oktoberfest op 26 en 27 oktober. Maar omdat de Veiligheidsregio de plek toch niet veilig vond, besloot Burgemeester Peter de Baat de vergunning weer in te trekken.



En dus moest er een nieuwe locatie worden gezocht. Dat lijkt een perceel bovenaan 't Zandgat te gaan worden. Volgens de organisatie wordt er op dit moment keihard gewerkt om die plek geschikt te krijgen voor de festiviteiten. Ook wordt er gesproken over compensatie van de gemaakte kosten. De Veiligheidsregio wil verder niet ingaan op de situatie.