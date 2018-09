Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Ellie Smeekens

Vredesweek

Op deze en op de vorige zondag, staan vieringen in veel kerken in het teken van vrede.

We denken na over de betekenis van vrede. Bidden voor zoveel gebieden in de wereld waar oorlog is, waar mensen onderdrukt worden, waar geen vrijheid van meningsuiting is.

We staan stil bij wat wij zelf kunnen doen.

Oorlog en vrede, het zijn zulke grote thema’s dat je je al snel machteloos kunt gaan voelen.

Wat kan ik daar aan doen? Alles wat we doen lijkt maar een druppel op een gloeiende plaat.

Nadenken hierover schoten me een paar verhalen te binnen uit de bijbel; eindeloze bron van verhalen ook voor wie niet gelovig is.

In het Oude Testament, het boek dat christenen, joden en moslims met elkaar delen, staat het verhaal van Mozes. Israëliet, maar opgegroeid in weelde aan het hof van farao.

Hij ziet hoe het volk waartoe hij behoort, onderdrukt en uitgebuit wordt door de Egyptenaren. Ze hebben geen leven, geen toekomst. Dan hoort hij Gods stem die hem roept om zijn volk te bevrijden uit Egypte. Mozes, wil niet, durft niet, bedenkt allerlei argumenten waarom hij daarvoor niet de geschikte persoon zou zijn. God, ontkracht al zijn argumenten.

Hij kan het onrecht niet aanzien, maar heeft mensenhanden nodig om het te veranderen. Tenslotte vraagt Mozes aan God, ‘wat is dan je naam, wat moet ik zeggen aan de mensen, als ze me vragen wie me gezonden heeft’. God maakt zijn naam bekend als ‘Ik ben die Ik ben’ of ‘Ik zal er zijn’. Een naam die zich niet vast laat leggen, maar die nabijheid belooft. Nabijheid juist aan mensen die iemand nodig hebben die het voor hen opneemt, nabij aan mensen die niemand hebben, aan mensen in de knel, mensen die geen ruimte van leven krijgen. God is blijkbaar niet degene die deze situaties op kan lossen, daarvoor heeft Hij mensen nodig, maar in die mensen is Hij is er wel bij.

Hij hoort de schreeuw van zijn volk. Hij laat zich raken.

Helemaal in het begin van het Oude Testament, in het scheppingsverhaal, maakt God de mens, naar Zijn beeld en gelijkenis, staat er. Wij worden dus uitgenodigd, sterker misschien, uitgedaagd, om op God te lijken. Dat wil zeggen, mensen te zijn, ‘die er zijn’.

Die zich laten raken door wat er gebeurt met onze medemensen die in moeilijke omstandigheden leven, ook al kun je misschien maar heel weinig doen.

En dan gaat het niet alleen om onze medemensen ver weg in oorlogsgebieden, maar ook om onze medemensen dichtbij.

Er zijn, erbij zijn, is van grote waarde.

Bij mensen zijn, zonder te oordelen, erbij blijven ook al heb je geen oplossing.

Mensen zien zoals ze zijn, luisteren, daar is grote behoefte aan in onze samenleving waar zovelen zich niet gezien en niet gehoord voelen.

Met mensen hun waardigheid hoog houden. Het meest onvervreemdbare dat we hebben;

onze menselijke waardigheid. Of in christelijke termen: ons kind van God zijn.

Misschien is dat wel het aller moeilijkste dat er bestaat. Zo naar mensen kijken en luisteren, dat de ander zich werkelijk gezien en gehoord voelt. Dat de goddelijke kern in hen wordt aangeraakt. Eén van mijn leermeesters noemde dat ooit: God tevoorschijn kijken in mensen.

Het vraagt dat we onszelf, ons eigen ik, opzij kunnen zetten, om werkelijk bij de ander te zijn. Het vraagt geduld, je eigen oordelen even opschorten, in de diepte van wat mensen beweegt, kijken. Voor mij is dat het begin van vrede. Vrede niet alleen als de afwezigheid van oorlog, maar vrede in een veel bredere betekenis, een situatie, waar ieder mens recht van leven krijgt, ruimte om zichzelf te zijn, zich te laten zien en horen, zichzelf te ontplooien, tot geluk van zichzelf en van de mensen om hem of haar heen.

Eén van de mooiste momenten in vieringen in kerken op zondagochtend, vind ik de vredeswens. Voordat we brood delen met elkaar, is het belangrijk dat we in vrede samenleven, eventuele geschillen bijleggen. En natuurlijk is het een ritueel, maar niet een vrijblijvend ritueel. Ik ervaar de vredeswens altijd weer als een moment waarop ik uitgedaagd wordt mensen oprecht het goede toe te wensen. Waarop ik ook uitgedaagd wordt om het geweld in mezelf, gewelddadige gedachten tegenover anderen, of soms ook tegenover mezelf, in de ogen te kijken opdat het niet de overhand krijgt.

Het is een oefening in het werken aan een vreedzaam samenleving. Die oefening gaat verder dan alleen de viering in de kerk, maar is bedoeld om mee te nemen in het leven van alledag. Zo is elke viering en niet alleen de viering in de Vredesweek, een oefening in mens van vrede worden.