Schapen gaan 'gras maaien' in West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - De gemeente West Maas en Waal gaat vanaf dit najaar op een aantal plaatsen schapen inzetten om het gras kort te houden. De gemeente kiest hiervoor omdat ze werkt aan meer biodiversiteit.

De schapen van schapenhouderij Ton Bouman gaan de grassen kort houden en vervangen daarmee het maaiwerk van machines. Bouman zorgt zelf voor de afrastering waarbinnen zijn schapen kunnen grazen. Als het gras kort genoeg is, verplaatst hij de schapen naar een volgende locatie. Meestal is dit eens in de drie dagen. Het stuk waar de schapen lopen, is tijdelijk niet toegankelijk.

Meer biodiversiteit

De gemeente West Maas en Waal wil werken aan meer biodiversiteit. Biodiversiteit is een parapluterm voor alle verschillende soorten leven die we op aarde hebben. Variatie daarvan is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Daarom werkt de gemeente aan het in stand houden en het vergroten daarvan. Onderhoud met schapen is daar een voorbeeld van.

De grazende ooien zorgen voor een natuurlijke aanblik. Maar ondertussen zijn ze hard aan het werk: tijdens hun trektocht verspreiden ze zaden, vruchten en plantdelen voor een rijkere vegetatie. Deze ‘botanische variatie’ zorgt voor aantrekkelijk grasland voor mensen en dieren. De gemeente denkt daarbij bijvoorbeeld aan vlinders en bijen.