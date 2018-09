Slutskiy gooit roer om in bekertoernooi en zet Pasveer in het doel

ARNHEM - Trainer Leonid Slutskiy gooit bij Vitesse het roer om voor het bekerduel met RKAV Volendam. Drie spelers debuteren in de basis, Remko Pasveer keept en veel spelers krijgen rust.

Dat de Russische coach veel wijzigingen doorvoert, heeft niet veel te maken met de zeperd die Vitesse opliep in de tweede helft tegen ADO Den Haag (1-1). Het was al langer de bedoeling dat Slutskiy in de eerste ronde van de beker met andere spelers zou aantreden, onder wie Pasveer.

Kans voor Bruns

Pasveer moet dit seizoen genoegen nemen met een bijrol door de komst van Eduardo nadat hij ook vorig seizoen al op de bank was terecht gekomen. Behalve Pasveer starten bij Vitesse ook Khalid Karami, Darfalou en Danilho Doekhi in de basis. Daarnaast verschijnen ook Max Clark en Thomas Bruns aan de aftrap. Bruns wilde graag vertrekken, omdat hij weinig uitzicht heeft op speelminuten, maar de clubleiding liet hem niet gaan. Tijdens invalbeurten liet hij de afgelopen weken een redelijke indruk achter.

Blamage

Vorig seizoen blameerde Vitesse zich op onthutsende wijze in de beker. De ploeg uit Arnhem won in 2017 de KNVB-beker, maar vloog er een paar maanden later in de eerste ronde al uit. De amateurs van AVV Swift waren na strafschoppen in Amsterdam te sterk. Ook nu speelt Vitesse weer tegen een zaterdaghoofdklasser en ook nu zal de ondergrond een slecht bespeelbaar kunstgrasveld zijn. 'Die is niet van de beste kwaliteit en ook het licht zal niet zo goed zijn', wist Slutskiy al te melden.

Rust voor vijf basiskrachten

In Volendam gunt Slutskiy dus een aantal spelers rust, maar wil hij ook andere spelers aan het werk zien. Topscorer Tim Matavz en vormgever Thulani Serero zitten op de bank, net als Alexander Büttner en Karavaev. Ook keeper Eduardo zit bij de reserves.Thuisploeg RKAV Volendam staat na 4 duels in de hoofdklasse overigens fier bovenaan met 9 punten. De wedstrijd aan de Dijk begint woensdag om 19.45 uur.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Karami, Van der Werff, Doekhi, Clark; Bruns, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Beerens.