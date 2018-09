Deel dit artikel:













Hier drink je de lekkerste koffie van Gelderland Foto: Pixabay

ARNHEM - Twee Gelderse horecazaken scoren dit jaar goed in de Misset Horeca Koffie Top 100. De beste in Gelderland is café Semmelink in Lochem. Dat staat op plek acht. Op nummer negen staat café restaurant Caspar in Arnhem.

Caspar sleept overigens ook nog een categorieprijs binnen. Volgens de Misset Horeca Top 100 is het bedrijf de Nederlandse nummer één in de categorie ‘Beste Koffie in een Café-Restaurant’. Misset Horeca stelt voor het zevende jaar op rij de Koffie Top 100 samen. Daarvoor zijn honderden koffiebedrijven in drie rondes bezocht door een vakjury en hoofdjury. Zij proefden samen ruim 1000 koppen koffie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52