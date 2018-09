Deel dit artikel:













Chocoladefans opgelet: zondag is het chocoladefestival in Zutphen Omroep Gelderland

ARNHEM - Al voor de zeventiende keer staat Zutphen komende zondag in het teken van chocolade tijdens het Chocoladefestival. Esther krijgt deze week in Uit met Esther een letterlijk voorproefje van wat er tijdens het festival te doen en te proeven is. Van bier tot straattheater en natuurlijk chocola in alle mogelijke vormen en smaken.

Meer informatie over het Chocoladefestival en wat er allemaal te beleven is, vind je op de website van het festival.