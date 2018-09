Deel dit artikel:













Fietser gewond na aanrijding op rotonde in Wageningen Foto: RonV Media

WAGENINGEN - Een fietser is dinsdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Wageningen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser werd geschept door een auto. Dat gebeurde rond 10.00 uur op de rotonde in de Rooseveltweg, Kennedyweg en de Ooststeeg. Volgens een videocorrespondent is het slachtoffer met onder meer hoofdletsel afgevoerd. De exacte toedracht van het ongeval is niet bekend.