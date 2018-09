Het is zondag! Dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Wijn, wijn en nog meer wijn in Groesbeek

Zo kun je in Groesbeek drie dagen lang genieten van de lekkerste wijnen tijdens de Nederlandse Wijnfeesten. Het weekend staat natuurlijk helemaal in het teken van het drankje. Er is een wijnmarkt, je kunt wijnworkshops volgen, je kunt de wijngaarden bezoeken en er is zelfs een Nederlands Kampioenschap wijnvatrollen.

Paardenfeest in de Achterhoek

In Varsseveld kun je dit weekend naar het Achterhoeks Hippisch Festijn. Voor de 35e keer vormt de Vennebulten het decor van de eventingwedstrijd. Je kunt gewoon door het gebied wandelen, terwijl je op een paar meter afstand internationale topsport kunt zien. Naast de wedstrijden worden er ook shows gegeven en is er de veulenverkoop.

Eerste editie van Dutch Whisky Festival

Ben je gek op whisky, dan is de eerste editie van het Dutch Whisky Festival in de Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem iets voor je. Er zullen meer dan 1.000 whisky’s zijn om te proeven, waarvan 500 oude en zeldzame exemplaren. Je kunt er ook een workshop volgen en er worden speciale whiskys geveild.

Mystery Gardens in Light Appeltern

Mooi uitgelichte bomen, vijvers die golven op de laserstralen en borders die meedeinen op licht en muziek. Je kunt het dit weekend allemaal zien in de Tuinen van Appeltern. Speciaal voor Mystery Gardens in Light zijn de tuinen drie avonden helemaal verlicht.

Rommelmarkten op verschillende plekken

Op verschillende plekken in de provincie kun je dit weekend ook weer naar rommelmarkten. Op zondag kun je naar een grote vlooienmarkt in het Horsterpark in Duiven.

Chocoladefestival in Zutphen

Komende zondag is het weer smikkelen en smullen in Zutphen, want daar wordt daar voor de 16e keer het Chocoladefestival gehouden. Het hele centrum ademt chocola. Je kunt er natuurlijk chocolade gaan proeven, maar ook wordt er kunst gemaakt van chocolade. Het festival duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Ik nam alvast een kijkje in Zutphen bij de voorbereidingen van het Chocoladefestival. Kijk hier de hele aflevering terug: