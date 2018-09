Hardleerse man in Nunspeet opgepakt voor meerdere strafbare feiten

NUNSPEET - De politie zag maandagmiddag een witte bedrijfsbus over de A28 rijden bij Nunspeet. Bij het opvragen van het kenteken bleek het voertuig niet verzekerd te zijn. Ook was de APK al enige tijd verlopen. Reden genoeg om de bus te controleren. De bestuurder negeerde het stopteken en nam snel de afslag Nunspeet/Elspeet.

Helaas voor de man reed hij daarna een doodlopende straat in. Tijdens de controle die daarop volgde kon de bestuurder zich niet legitimeren. Nadat zijn identiteit bekend was bleek dat hij een strafmaatregel op zijn rijbewijs had. Dit houdt in dat hij voor een bepaalde periode geen voertuig mag besturen.

Bij een check in de diverse systemen zagen agenten dat hij al vier keer eerder is gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. Verder heeft hij een lijst met openstaande boetes achter zijn naam staan.

De bestuurder is meegenomen naar het politiebureau in Nunspeet. In overleg met een officier van justitie is het voertuig in beslag genomen. Zo wordt voorkomen dat de man zonder rijbewijs blijft rijden. Een sleper heeft het voertuig afgesleept. De man moet zich op een later tijdstip voor de rechter verantwoorden.