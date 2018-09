Deel dit artikel:













Voor de zoveelste keer problemen met tablet of smartphone? Bibliotheek Noord-Veluwe houdt digitale spreekuren Foto: Lococourant

WEZEP - Bibliotheek Noord-Veluwe start in oktober met een digitaal spreekuur voor mensen die problemen hebben met hun tablet, computer of andere digitaal apparaat. De spreekuren zijn een keer per maand op alle vestigingen in het werkgebied van de bibliotheek.

Geschreven door Mediapartner Locourant

Medewerkers geven tijdens die uurtjes persoonlijke uitleg en technische ondersteuning. En dat is allemaal gratis. Het is de bedoeling dat bezoekers hun eigen tablet, smartphone, e-reader of laptop meenemen. Het gaat niet om een cursus, mensen kunnen gewoon aanschuiven. De eerstvolgende spreekuren zijn op maandag 1 oktober in Hattem, op dinsdag 2 oktober in Elburg, op woensdag 3 oktober in Heerde, op donderdag 4 oktober in Epe en op vrijdag 5 oktober in Wezep. De bijeenkomsten zijn steeds van 14.00 uur tot 17.00 uur.