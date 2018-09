LUNTEREN - .

Kennisbijeenkomst Beladen Erfgoed - de muur van Mussert

Datum: 29 september 2018

Tijd: Programma van 09.00 tot 14.00 met diverse lezingen en lunch

Locatie: De Goudsberg, Lunteren

Begin dit jaar wees minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Muur van Mussert in Lunteren aan als rijksmonument. De muur is onmiskenbaar te betitelen als beladen erfgoed: herinneringen uit een tijd waar wij liever niet aan herinnerd worden. Naast de Muur van Mussert kent Nederland tal van gebouwen en objecten die we kunnen betitelen als beladen. Hoe gaan we met dit erfgoed om? Reden voor de Heemschut Academie en de stichting Educatiecentrum Goudsberg om hier een kennisbijeenkomst over te organiseren.

