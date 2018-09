Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand verwoest stacaravans in Aalst: 'Ze liggen helemaal plat' Foto: Jurgen Versteeg / Meesters Multi Media

AALST - Op camping De Rietschoof in Aalst zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee stacaravans in vlammen opgegaan. Twee andere stacaravans raakten zwaar beschadigd.

De brand op de camping werd rond 4.20 uur gemeld. De brandweer was snel ter plaatse, maar er was geen redden meer aan; twee stacaravans brandden tot de grond toe af. 'Ze liggen helemaal plat', reageert beheerster Teunie Geerlings. 'Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.' Volgens haar was er niemand aanwezig in de stacaravans. Ze heeft dan ook geen idee hoe de brand is ontstaan. Geerlings gaat niet uit van brandstichting. 'De politie is hier geweest, maar daar is helemaal niet over gesproken', benadrukt ze. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52