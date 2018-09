Koude ochtend, handschoenen aan op de fiets

WAGENINGEN - Gelderland beleefde een koude nacht. Maar volgens weerman Tom van der Spek van MeteoGroup had het op sommige plekken alleen aan de grond gevroren.

Gelderland had niet de koudste plek van het land. Dat was voorbehouden aan Twente. 'Daar was het afgelopen nacht bijna -3 aan de grond. Aan de grond zaten we in Gelderland heel dicht bij het vriespunt en op sommige plekken er net onder. Op de fiets mag je je handschoenen trouwens wel aandoen, zo fris is het wel', zei Van der Spek dinsdagmorgen op Radio Gelderland.

Zolang het donker was kon de temperatuur nog dalen. De temperatuur schommelde deze ochtend, aldus de weerman van MeteoGroup in Wageningen. 'Het koude laagje bij de grond is relatief dun. Zodra er een windje opsteekt dan zie je de temperatuur weer wat oplopen.'

Het blijft droog vandaag

Vanmiddag wordt het 15 à 16 graden. In de ochtend vormen zich wat stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog in Gelderland. Komende nacht wordt het weer koud met kans op vorst aan de grond.

'De komende dagen lopen de nachttemperaturen weer wat op. De plantjes hoeven echt niet te worden bedekt', stelt Van der Spek Gelderlanders met groene vingers gerust.