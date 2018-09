Deel dit artikel:













Partij voor de Dieren: 'Geen Wereldruiterspelen in Gelderland' Een Canadese deelneemster aan het onderdeel cross country bij het eventing tijdens de afgelopen Wereldruiterspelen. Foto: EPA

ARNHEM - De Partij voor de Dieren wil geen Wereldruiterspelen in Gelderland. Dat meldt de Gelderse Statenfractie van die partij. Die is geschrokken van de ongelukken met paarden tijdens de afgelopen Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten.

Een paard dat werd ingezet bij het eventing moest worden afgemaakt en tientallen andere paarden die meededen aan dit zware onderdeel belandden in een dierenkliniek. De Partij voor de Dieren dient morgen een motie in. De Gelderse fractie in Provinciale Staten zegt fel tegen sportevenementen te zijn 'waarbij de dieren zoveel gevaar lopen om geblesseerd te raken of zelfs te overlijden'. Een woordvoerder ligt toe: 'Gedeputeerde Staten zijn opnieuw van plan om geld uit te geven aan een evenement waarin voor paarden gevaarlijke onderdelen zitten. Financiële belangen van sportsponsoring door bedrijven kunnen dat gevaar zelfs nog groter maken.' Een medewerker van de provincie Gelderland was aanwezig op de Wereldruiterspelen die van 11 tot 23 september plaatsvonden in Tryon in de Amerikaanse staat North Carolina. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52