Politie omsingelt bedrijfspand vanwege inbraak; 2 aanhoudingen

De eigenaar kon het pand niet meer in omdat de deuren van binnenuit waren gebarricadeerd. Omdat de man ook braaksporen zag, vermoedde hij dat er nog mensen in het gebouw waren.

De inbrekers hadden de deur gebarricadeerd. Foto: Politie De Waarden

Koperen kabels

Nadat de politie het pand had omsingeld, forceerde ze een deur om binnen te komen. In het gebouw troffen agenten twee verdachten aan die vermoedelijk uit waren op koperen kabels. Hun auto hadden ze in de hal geparkeerd.

Beiden zijn overgebracht naar het politiebureau. Het gaat om een 23-jarige vrouw en een 39-jarige man uit Tiel.