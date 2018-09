Das lijkt zonnepark Klarenbeek niet te kunnen tegenhouden

Het comité had gehoopt dat hun bezwaren en de das die gesignaleerd is in het gebied de gemeenteraad ervan zou weerhouden akkoord te gaan met de concept ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Die is nodig omdat een zonnepark niet in het bestemmingsplan past.

Maar met die definitieve conceptverklaring kan de gemeente het zonnepark toch mogelijk maken. De gemeenteraad kan alleen op ruimtelijke gronden een dergelijke verklaring weigeren, en die zijn er nu niet, aldus verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij.

'We zullen offers moeten brengen'

'Ik zie ook liever maagdelijke weilanden dan zonnepanelen', benadrukt Lagerweij, 'maar we zullen offers moeten brengen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen.'

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Artist Impression. Bron: Prowind

Dat de conceptverklaring nu aangenomen is, betekent dat de komende zes weken bezwaarmakers officieel hun bezwaren tegen het plan kunnen indienen. Daarna besluit de gemeenteraad of de conceptverklaring definitief wordt en of er ook nog voorwaarden aan verbonden moeten worden.

Raad: anticipeer op nieuwe ontwikkelingen

De gemeenteraad had eerder - tijdens een vergadering op 10 juli - nog gezegd dat het voorstel niet besluitrijp was omdat er geen beleid zou zijn. Een notitie uit 2015 over waar zonneparken in de gemeente wel en niet gerealiseerd kunnen worden, werd onvoldoende gevonden.

Nu zegt de raad dat dat beleidsstuk op zich voldoet, maar dat het college van burgemeester en wethouders nieuwe inzichten in het bestaande beleid moet gaan verwerken.

Overigens komt de Stichting Das en Boom vrijdag naar het gebied aan de Broekstraat om te kijken of er inderdaad een das woont. Als dat zo is, dan zullen er door de projectontwikkelaar maatregelen genomen moeten worden om het zonnepark te kunnen realiseren. Want de das is een beschermde diersoort.

Zie ook: