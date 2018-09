Wordt Gelderland straks overspoeld door zwerfkatten?

GELLICUM - De kans is groot dat er straks meer zwerfkatten rondlopen in Gelderland. Dat zegt de stichting Zwerfkatten in Nederland, die zich het lot van de dieren aantrekt. Tot nu toe worden zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd en daarna weer losgelaten. Dat laatste mag straks niet meer van de provincie Gelderland. Dat betekent dat de stichting moet stoppen met het vangen van de verwilderde katten.

Het uitzetten van katten in het wild is in Nederland verboden, net zoals dat verboden is voor andere diersoorten die normaal hier niet in het wild voorkomen. Tot nu toe kregen organisaties die de katten vingen en steriliseerden toestemming om dat wel te doen. De reden was dat door verwilderde katten te vangen en te steriliseren het aantal dieren afneemt.

Woensdag verloopt de ontheffing die nodig is om de dieren weer in het wild terug te zetten en de provincie is niet van plan die te verlengen. Volgens gedeputeerde Peter Drenth zorgt het terugzetten van de katten voor een negatief effect in de natuur. Weidevogels en kleine zoogdieren zouden er de dupe van zijn.

Geen kat om in huis te nemen

'Een aantal katten die heel kort in het wild zijn geweest zijn nog geschikt om weer in huis te nemen', sprak de provinciebestuurder dinsdag op Radio Gelderland.

'Het grootste deel niet en daarvan is gezegd dat die niet meer buiten gezet moeten worden, want daar lossen we het probleem niet mee op. Dus dan is het alleen maar mogelijk om als ze gevangen zijn ze in een afgesloten gebied te houden, zoals in hokken of afgesloten ruimtes buiten zoals ook met honden gebeurt', aldus Drenth.

Luister het hele gesprek met gedeputeerde Drenth terug:

Wat gaat er met de zwerfkatten gebeuren?

Voor de stichting Zwerfkatten in Nederland betekent het waarschijnlijk het einde van het vangen van zwerfkatten. Het merendeel van de gevangen beestjes vindt een nieuw huis. Maar ongeveer veertig procent van de gevangen dieren is te verwilderd om terug te gaan naar een huis.

De vraag is dan wat er met die dieren moet gebeuren, want eindeloos opvangen in asiels is geen optie. Die asiels raken dan vol. Stoppen met vangen is dan het enige alternatief, verwacht de stichting.

De provincie hoopt dat de stichtingen die de katten vangen het werk zullen blijven doen en gaat daar ook van uit.