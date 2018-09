Annemiek van Vleuten wil maar een ding en dat is opnieuw de wereldtitel tijdrijden

Van Vleuten weet dat ze een van de favorieten is. 'Ik ben daarom wel een beetje nerveus, net als vorig jaar.' Volgens de Wageningse is tijdrijden een mooie, maar zenuwslopende discipline. 'Het is een spel van seconden. Vanaf de start is het gelijk vol gas geven. Je weet dat je geen fouten mag maken, het kost anders meteen tijd.'

De tekst gaat verder onder de video met Van Vleuten.

In 2017 werd Van Vleuten wereldkampioen in het Noorse Bergen. 'De trui heeft me het hele jaar extra motivatie gegeven. Ik ben er trots op dat ik hem mocht dragen, bijvoorbeeld tijdens tijdrittrainingen. Die trainingen waren daardoor extra leuk.'

'Ik ga op mijn gevoel af'

Het WK wordt dit jaar in Innsbruck gehouden. 'Ik ga morgen volledig op mijn gevoel af. Daar moet ik op vertrouwen.' Volgens Van Vleuten is het parcours in Oostenrijk zwaar, maar niet zo zwaar als vorig jaar in Noorwegen. 'Op dit parcours kunnen alle tijdrijdsters uit de voeten. Het is best uitdagend en nergens echt vlak.'

Er wordt dinsdag een afstand van 27,8 kilometer afgelegd. Rond 16.30 uur is duidelijk of Van Vleuten is geslaagd in haar missie.