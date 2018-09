Doetinchemmers gepakt voor drugshandel

DOETINCHEM - Twee mannen en een vrouw uit Doetinchem zijn opgepakt in verband met een onderzoek naar drugshandel. Volgens de politie zijn eerder al drie personen uit Doesburg aangehouden in dezelfde zaak.

Het gaat volgens de politie om een langlopend en uitgebreid rechercheonderzoek naar drugshandel in Doetinchem en omgeving. Woensdag zijn de drie Doetinchemmers opgepakt. Het gaat om twee mannen van 25 en 29 en een vrouw van 24 jaar. De 29-jarige is inmiddels al voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat de man langer in bewaring wordt gesteld.



Eerder zijn al drie mannen van 25, 31 en 33 jaar uit Doesburg aangepakt. De politie stelt dat deze aanhoudingen niet eerder bekend konden worden gemaakt in verband met het onderzoek.

Ook zij worden verdacht van betrokkenheid bij de handel in Doetinchem.