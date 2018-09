Meedoen aan gloednieuwe tv-serie Koos?

ARNHEM - Omroep Gelderland produceert een nieuwe tv-serie: Koos. Begin 2019 wordt die uitgezonden. Het is een dramaserie over jezelf herontdekken, eigen keuzes leren maken en je dromen achterna jagen. Binnen een Gelders decor volgen we de zoektocht van een ingedutte man, die de vonk in zijn leven terugvindt.

De productie van Koos is momenteel in volle gang. Lijkt het jou leuk om hier een gastrol in te spelen of wil je als figurant aan de slag? Geef je dan op via koosdeserie@gmail.com en wie weet verschijn jij binnenkort wel op televisie!

Meest intense week van zijn leven

Koos is een slaperige loopbaancoach, die al jaren geen klap uitvoert. Zijn nieuwe teamleider is het zat en stelt hem een ultimatum: binnen een week moet hij vijf mensen aan een baan helpen, anders wordt hij ontslagen. Geheel tegen zijn verwachtingen in vindt hij hierdoor zichzelf terug.

Het leven van Koos Koos wordt gespeeld door de bekende Arnhemse acteur Bart Klever. In de serie leert Koos verschillende personages kennen: van een ex-profvoetballer uit Doetinchem tot een zeer inspirerend meisje met het syndroom van Down uit Apeldoorn. Samen met hen beleeft hij de meest intense week van zijn leven en rijdt hij stad en het Gelderse land af voor werkbezoeken.

Personage Ida, de vrouw van Koos, wordt gespeeld door José Kuijpers. Daarnaast zijn er ook enkele bekende Gelderse gezichten te zien in de 4-delige dramaserie.

De essentie van de serie

Omroep Gelderland heeft gekozen voor een format waarbij de gehele provincie Gelderland centraal staat. De serie is geproduceerd in samenwerking met NOBS, een productiebedrijf dat gespecialiseerd is in dramaproducties. NOBS heeft onder andere de productie in handen van de speelfilm De IJslandbende, Berend Botje en Voordat ik vergeet met Thomas Acda en Mattijn Hartemink.

Regisseur Mans en producent Derk zijn dinsdag 25 september te gast tussen 10.00 en 11.00 uur in de radio-uitzending van Rob Kleijs. De dramaserie Koos is te zien in het voorjaar van 2019 bij Omroep Gelderland. Hou onze website en Facebookpagina goed in de gaten voor meer informatie.