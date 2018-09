Wethouder Aalten: 'Statushouders eerder aan het werk als gemeenten regie nemen'

AALTEN - Gemeenten moeten de regie krijgen om meer statushouders aan het werk te krijgen. Dat vindt wethouder Joop Wikkerink van de gemeente Aalten. Uit de landelijke monitor van het kennisplatform Integratie en Samenleving blijkt dat slechts 13 procent van de statushouders een baan heeft.

Statushouders die in 2015 naar Nederland kwamen, werden eerst geplaatst in een asielzoekerscentrum. Ze hielden zich niet echt bezig met de samenleving. 'Daarna werden ze geplaatst in een gemeente en moesten ze inburgeringscursussen doen. En dat moesten ze zelf gaan regelen. Het duurde lang voordat men op zo'n inburgeringscursus zat', legt Wikkerink uit.

In Aalten wonen 175 statushouders. 75 daarvan zijn minderjarig. Van de 100 mensen die overblijven en beschikbaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan hebben 10 mensen een baan.

Werken, leren en inburgeren tegelijkertijd

Taal op de werkvloer is belangrijk. Als je de taal niet spreekt wordt het lastig. Nu is het zo dat statushouders eerst de inburgeringscursus moeten volbrengen voor ze aan het werk mogen. Volgens Wikkerink kan dat anders. 'Taal en inburgering kun je op de werkvloer organiseren, zodat je tegelijkertijd werkt, leert en inburgert.'

Aalten loopt vooruit

In 2020 wordt het traject waarbij statushouders aan het werk geholpen moeten worden, waarschijnlijk landelijk geregeld. 'Ik wil als gemeente direct invloed op de inburgering, op het programma, op de tijden en de locatie zodat we dat zelf in onze gemeente kunnen regelen.'

'Wij hebben een voorbeeld van iemand uit Eritrea. Hij is begonnen met de inburgering en is vrijwilligerswerk gaan doen bij een voetbalclub. Hij moest daar Nederlands spreken. Het vrijwilligerswerk kon omgezet worden in een stageplek. Dat kon doordat een begeleider van de gemeente Aalten er bovenop zat. Uiteindelijk werd die stageplek een baan. Nu werkt hij bij een bedrijf op de afdeling logistiek. Uiteindelijk wil hij graag vrachtwagenchauffeur worden en dit is een mooi opstapje om dat uiteindelijk te bereiken.'

Kan gemeente extra taak vervullen?

Gemeenten roepen vaak dat ze er veel taken bij hebben gekregen, zoals het regelen van de thuiszorg en de jeugdzorg. Deze extra taak kost inspanningen, maar er zijn oplossingen. 'We hoeven het niet zelf met allemaal eigen personeel te doen. We kunnen dat bij een welzijnsorganisatie neerleggen.'

Ik weet niet of het mag, maar dat vind ik niet van belang als ik zie dat iemand goed terecht komt. Joop Wikkerink, wethouder Aalten

Belangrijk is dat gemeenten zicht hebben op statushouders. 'Wij weten als gemeente niet hoe ver iemand is met de inburgering is, omdat die verantwoordelijkheid elders ligt. Als wij dat wel weten, kunnen wij er ook voor zorgen dat de tools er zijn om ervoor te zorgen dat iemand echt inburgert en we kunnen het dan ook dichtbij regelen.'

Sneller aan het werk

Mensen moeten aan het werk op plekken waar ze goed in zijn. 'We kunnen ze op een plek zetten waar ze bijvoorbeeld dozen kunnen inpakken, maar ik wil dat we kijken naar de talenten van de mensen zodat ze werkplek vinden die bij hen past. Het zijn burgers van onze samenleving en ze hebben het recht op een baan.'

Bedrijfsleven heeft statushouders nodig

Vraag is of er in de Achterhoek genoeg werk is. Jongeren trekken weg. Volgens Wikkerink zijn statushouders juist nodig voor alle banen die straks vrij komen. 'De ouderen gaan binnen een aantal jaren met pensioen en dan zullen 25.000 vacatures ontstaan. Met de wegtrekkende jongeren gaan we die vacatures niet opvullen. De statushouders zouden daarin een mooie rol kunnen vervullen.'