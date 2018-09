Q-koorts-patiënten kunnen vergoeding vragen: 'Goed dat er iets gaat gebeuren'

Nederlanders die tussen januari 2007 en december 2011 Q-koorts opliepen, kunnen vanaf 1 oktober een aanvraag indienen voor een vergoeding. Per aanvraag wordt maximaal 15.000 euro uitgekeerd, laat het ministerie van Volksgezondheid maandag weten.

Patiënten of nabestaanden van mensen die aan de ziekte overleden, kunnen tot eind januari een aanvraag indienen. In totaal is er 14,5 miljoen euro beschikbaar. Omroep Gelderland sprak advocaat Ivo Sindram, die namens 300 Q-koortspatiënten de Nederlandse Staat aanklaagde:

Meneer Sindram, is dit positief nieuws?

'Het is goed dat er nu iets gaat gebeuren. We moeten deze beweging van de staat positief benaderen. Sommige mensen zullen hier zeker tevreden mee zijn. Er zit erkenning in en dat is voor sommigen enorm belangrijk. Zij sluiten hiermee een hoofdstuk af. Ik ben alleen bang dat dit voor een grote groep niet geldt. Je zult maar arbeidsongeschikt zijn geraakt of geen studie meer kunnen volgen. Die mensen hebben veel grotere schade.'

Is 14,5 miljoen euro genoeg voor alle patiënten?

'Wat ik begrijp is dat er per persoon wordt gekeken hoeveel er uitgekeerd gaat worden. De een zal bijvoorbeeld dus maar 2500 euro krijgen en de andere het maximale bedrag.'

Wat gaat er nu gebeuren?

'We gaan inventariseren wie van de 300 Q-koortspatiënten door wil gaan met een eventuele procedure. Hoe groot die groep precies is kan ik nog niet zeggen.'

Ziekte brak uit op geitenboerderij

De Q-koorts, die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen. De ziekte verspreidde zich vervolgens snel over het land. De meeste besmettingen vonden plaats tussen 2007 en 2010. Volgens officiële cijfers is de bacterie 74 mensen fataal geworden, maar vermoedelijk zijn dat er meer.



