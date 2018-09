Deel dit artikel:













Omheining weggehaald bij weiland met koeien Foto: Facebook Politie Lingewaal-Neerijnen

HERWIJNEN - Bij een weiland met koeien aan de Gasthuisweg in Herwijnen is in de nacht van zaterdag op zondag met opzet de omheining weggehaald. Zowel de spanband als stroomdraad waren weg toen de eigenaar ter plaatse kwam.

De eigenaar werd zondag rond 08.30 uur ingeseind dat er vandalen langs waren geweest. De koeien hadden nu vrij spel. In het weiland stonden meerdere beesten. Ze waren gelukkig niet op avontuur gegaan en weggelopen. De politie schrijft maandag op Facebook: 'Als zo’n kudde midden in nacht besluit de donkere provinciale weg op te lopen, zijn de gevolgen niet te overzien.' Brandje De vandalen deden ook een poging om een voorraad balen stro in brand te steken, dat lukte gelukkig niet. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52