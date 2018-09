Deel dit artikel:













Boek over eerste Marokkaanse gastarbeiders gepresenteerd in Ede

EDE - In aanwezigheid van de Marokkaanse ambassadeur Abdelouahab Bellouki en de consul-generaal van Den Bosch, Khalid Guelzim, werd zaterdag in Ede het eerste exemplaar van het boek 'Hoop op een beter leven, Marokkaanse gastarbeiders in Ede' overhandigd aan burgemeester René Verhulst.

Geschreven door Mediapartner Omroep Ede

Daarnaast werd tijdens deze plechtigheid aan tien Marokkaans-Nederlandse Edenaren een certificaat overhandigd. In het tweetalige boek staan de verhalen van Marokkaanse migranten die tussen 1965 en 1970 naar Ede zijn gekomen. Verhalen van eerste gastarbeiders Auteur Hassan El Ghouti en co-auteur Safae El Ghouti tekenden de verhalen op van deze gastarbeiders van het eerste uur, over hun gezinnen, over hun heimwee en over de problemen die ze ondervonden toen zij hier eenmaal woonden. Tekst loopt door onder de foto: Burgemeester Verhulst eerde zeven van hen door het opspelden van een medaille en het overhandigen van een certificaat, omdat zij 50 jaar nobele burgers zijn geweest van de gemeente Ede.