2000 liter drugsafval gedumpt in uiterwaarden Echteld

ECHTELD - In de uiterwaarden van Echteld zijn vaten met vloeistof gedumpt. De vaten zijn afkomstig van een drugslaboratorium. Volgens wijkagent Gerrit Langerak komt het afval waarschijnlijk uit de omgeving, gelet op de hoeveelheid.

De wijkagent meldt op Twitter dat het gaat om 10 vaten van in totaal ongeveer 2000 liter. De schoonmaakkosten zijn voor de gemeente: 8000 euro. Bij de dumping is waarschijnlijk een bestelwagen of vrachtauto gebruikt.

Wie verdachte voertuigen op de dijk of in het uiterwaardengebied gezien heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

