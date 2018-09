De Blauwe Tomaat rijdt in Arnhem: 'Hoe lelijker, hoe lekkerder'

Ze zette het project op, startte een crowdfundingsactie en kocht een SRV-kar. Dinsdag pakte ze de wagen al vroeg in met groente en fruit dat niet in de supermarkt verkocht wordt.

Foto: Omroep Gelderland

Niet omdat de kwaliteit van de tomaten, appels, komkommers, en noem maar op, te wensen over laat, maar omdat ze een andere kleur of vorm hebben dan we gewend zijn. 'Hoe lelijker, hoe lekkerder is ons motto', vertelt Loes. 'We hebben bijvoorbeeld hele kromme komkommers. Vers voedsel dat er net iets anders uitziet, al proberen we ook producten te krijgen die er goed uitzien want kwaliteit is heel belangrijk.'

'Geen idee hoe druk het wordt'

Loes werkt samen met meerdere leveranciers die haar helpen aan voedingsmiddelen die niet meer gebruikt worden voor de 'gewone markt'. Ook supermarkten en restaurants hebben vaak eten dat niet meer gebruikt wordt. Loes weet daar wel raad mee.

Op de eerste dag rijdt ze met de wagen richting de wijk Malburgen en daar weet ze eigenlijk niet wat ze moet verwachten. 'Mensen zullen het nog een beetje moeten ontdekken, ik heb echt geen idee hoe druk het wordt', zegt ze licht zenuwachtig. Toch weet ze dat veel Arnhemmers geholpen zullen zijn met haar initiatief. 'Arnhem staat op de vierde plek in de top-10 van steden met de hoogste langdurige armoede in Nederland.'

Verslaggever Hans de Herdt in gesprek met initiatiefnemer Loes van der Meulen op de eerste dag van de Blauwe Tomaat:

De Blauwe Tomaat zal elke dag een aantal plekken aandoen waar mensen uit de buurt naar toe kunnen komen om tegen een lage prijs verse producten aan te schaffen. Loes wordt op de wagen geholpen door mensen die willen integreren in de Nederlandse cultuur, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers.

