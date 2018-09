'Mensen gebruiken de das om te voorkomen dat er een zonnepark komt'

KLARENBEEK - Stichting Das en Boom gaat vrijdag kijken of er een das leeft in een gebied grenzend aan de Broekstraat in Klarenbeek in de gemeente Voorst. Er is een plan om daar een park met duizenden zonnepanelen te bouwen, maar omwonenden zijn tegen. Ze hebben nu ergens in het gebied een das gezien en hopen dat het dier een streep door het plan zet.

De das is een beschermde diersoort en ook de burcht waarin het dier leeft is beschermd onder de wet Natuurbescherming. De Stichting Das en Boom, die zich sterk maakt voor de bescherming van de das, gaat vrijdag verifiëren of er een das en dassenburcht zijn in Klarenbeek. 'Dit is geen incident meer', laat de stichting weten. 'We worden vaak gebeld door mensen die tegen zonnepanelen in hun achtertuin zijn en hopen dat de das de plannen kan tegen houden.'

Gebrek aan regie

Volgens de stichting is er een totaal gebrek aan regie voor wat betreft de zonneparken. 'Niemand is tegen duurzame energie, maar de provincie en gemeenten zouden gebieden moeten aanwijzen waar die zouden moeten komen. Nu is het willekeurig. Een projectontwikkelaar benadert een gemeente die de opdracht heeft CO2 neutraal te moeten worden, die ziet daarom een zonnepark wel zitten. Ook de boer die door de projectontwikkelaar wordt benaderd ziet het wel zitten, want die krijgt veel geld. Maar de mensen die op dat land uitkijken zitten er niet op de wachten. Ze grijpen alles aan om de komst van een zonnepark te voorkomen, dus ook de aanwezigheid van de das.'

Gevolgen zonnepark

'Het is niet zo dat je kunt zeggen dat er geen zonnepark mag komen als er een das in het gebied woont', aldus de stichting. 'Maar de aanwezigheid van een das heeft wel gevolgen voor hoe het park er uiteindelijk uit komt te zien. Er moeten dus concessies gedaan worden, zoals het aanleggen van hagen of groene zones.' Das en Boom maakt zich ook sterk voor verder onderzoek naar de effecten van zonneparken op alle dieren en op de bodem onder de zonnepanelen. In Heumen wordt nu bijvoorbeeld onderzocht wat de impact is van een zonnepark op de bodem.

Hoe het in Klarenbeek af gaat lopen met het zonnepark is nog even afwachten. Projectontwikkelaar Prowind zegt zelf onderzoek te gaan doen naar de das. En de gemeenteraad van Voorst praat maandagavond over het zonnepark. Het park past namelijk niet in het geldende bestemmingsplan. Om het toch te kunnen realiseren wordt de raad gevraagd akkoord te gaan met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

